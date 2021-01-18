Инвестиции добавили в лекарства

Совладелец «Валента фарм» и экс-глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Дмитрий Рейхарт смог собрать около $20 млн для инвестиций в зарубежные фармкомпании, пытаясь заработать не менее 20%. Он обещает за два года увеличить объем вложений в десять раз. Фонд вкладывает в транснациональных производителей, так как на их долю приходится около 60% мировых продаж фармпродукции.

Совладелец «Валента фарм» (выпускает, в частности, ингавирин, феназепам и граммидин) Дмитрий Рейхарт с партнерами зарегистрировал в Люксембурге инвестфонд Ruthenium Fund, работающий на фармрынке. Об этом “Ъ” сообщил сам бизнесмен. По его словам, фонду уже удалось собрать $20 млн. Эти средства инвестируются в деривативы, обеспеченные акциями западных фармкомпаний и с фиксированной доходностью не менее 20%, пояснил “Ъ” управляющий партнер и другой совладелец Ruthenium Fund Максим Попов: «Сформирован портфель из десяти структурных продуктов на базе деривативов, выпущенных, в частности, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Bank Societe General».

Если после истечения срока обращения деривативов обещанная фиксированная доходность окажется ниже, акции, которыми обеспечены используемые Ruthenium финансовые инструменты, остаются в портфеле фонда. «Исходя из дальнейшей конъюнктуры на фондовом рынке и в целом в фармбизнесе будет приниматься решение держать бумаги или реализовывать их на рынке»,— отмечет господин Попов.

Дмитрий Рейхарт до 2008 года возглавлял Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, где проработал около двух лет. В 2017 году «Ведомости» со ссылкой на кипрский реестр сообщали, что господину Рейхарту через Зинаиду Рейхарт принадлежит 7% акций «Валента фарм».

Механизм, по которому работает Ruthenium, традиционен для квалифицированных инвесторов в Европе и США, отмечает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко, но «смущает пока небольшой объем собранных средств». Дмитрий Рейхарт уверяет, что через два года объем может увеличиться до $200 млн. Партнер Inbio Ventures Илья Ясный считает, что такие инвестиции будет несложно собрать: «За три года основные индексы в фармбизнесе (например, Select Pharmaceuticals Total Return Index.— “Ъ”) выросли до 50%, что может стать аргументом для потенциальных инвесторов».

По словам господина Рейхарта, Ruthenium инвестирует в инструменты, обеспеченные акциями транснациональных компаний с диверсифицированным бизнесом: «Поэтому, например, мы не рассматриваем Moderna, так как у компании незначительный портфель продуктов, хотя она и занимается разработкой вакцины от COVID-19». По словам Максима Попова, сейчас деривативы, находящиеся у Ruthenium, покрывают бумаги 12 компаний, включая Johnson & Johnson, AbbVie, Pfizer, GlaxoSmithKline и Takeda, в будущем список может быть расширен до 22 компаний.

Опрошенные “Ъ” эксперты считают выбор фонда вполне ожидаемым. Стоимость акций на конец декабря у AbbVie достигала $104,6 за бумагу с потенциалом роста капитализации на 11,2%, у Pfizer — $37,8, эта цена по итогам первого квартала 2021 года может увеличиться на 6,3%, считают в инвесткомпании «Ак Барс Финанс». Там ожидают, что доходность дивидендов этих компаний в январе—марте может составить 4,4% и 3,6% соответственно. Акцент на транснациональные компании, работающие, в частности, на рынках США и Японии, может объясняться тем, что эти страны вместе с КНР входят в тройку крупнейших фармрынков — на них приходится около 60% мировых продаж, отмечает старший аналитик Национального рейтингового агентства Мария Сулима. Доля российского фармрынка, добавляет она, в глобальном контексте невелика — всего —2–2,5%.

Александр Осипов, Халиль Аминов