В Екатеринбурге и Тюмени прошли одиночные пикеты в ожидании возвращения Навального в Россию

В Екатеринбурге и Тюмени прошли одиночные пикеты в ожидании возвращения Алексея Навального, который должен прилететь из Германии в Москву сегодня, 17 января.

В Екатеринбурге пикеты проходили напротив городской администрации. «Алексей Навальный, с возвращением. Вся надежда на тебя», — указано на плакатах активистов.

«Сегодня возвращается Алексей Навальный! Наши сторонники ждут Алексея и выходят в одиночные пикеты. В Кремле тоже ждут и готовятся. В Петербурге сняли с поезда координатора штаба Ирину Фатьянову, чтобы она не смогла приехать в Москву и встретить Алексея. Другим людям прокуратура вручает предостережения. В аэропорту “Внуково” заметили ОМОН», — говорится в сообщении тюменского штаба во Вконтакте.

Напомним, о своем возвращении в Москву из Берлина, где он проходил лечение от последствий возможного отравления «Новичком», оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил 13 января. Сразу после этого ФСИН заявила о намерении задержать господина Навального до решения суда о замене условного срока на реальный по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании.

Сегодня петербургская полиция провела ряд задержаний активистов и журналистов, собиравшихся в Москву встречать оппозиционного политика, а в аэропорту Внуково куда, как ожидается, прилетит Алексей Навальный, был замечен автозак.