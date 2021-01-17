Вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом на крещенских купаниях

Несмотря на устойчивость коронавируса к температуре около нуля градусов, главное место его распространения на крещенских купаниях не купель, а переодевалки и очередь, считают вирусологи. По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, вероятность заражения в воде минимальна.

«Вирус довольно неплохо переносит температуру, близкую к нулю. Если учитывать, что температура в купели будет в районе +4 градусов, то эта температура будет комфортна для вируса, но его количество незначительно для заражения,— сказал он РБК.— В тех помещениях, где происходит подготовка и куда попадают люди после того, как окунулись в прорубь,— все-таки помещение замкнутое, вентиляция там будет минимальная, скученность населения вполне вероятна. В этом месте вероятность заражения я бы не исключал».

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович сказала, что цепочка передачи вируса активируется, если люди возле купели не будут соблюдать дистанцию.

«В этот период, когда люди купаются, резкое стрессовое воздействие на иммунитет может привести к окну дополнительных возможностей для заражения. В этом году к этому надо относиться более аккуратно, чем в предыдущие годы. Нельзя переохлаждаться, если есть хронические заболевания»,— предупредила она.

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой купания на предстоящий православный праздник Крещение 19 января отменили в Дагестане. Возможность крещенских купаний в пандемию ставилась под вопрос во многих регионах России. В Ленобласти их разрешили только при соблюдении дистанции.

В каких регионах можно и нельзя купаться на Крещение — в материале “Ъ” «Снижение купательной способности».