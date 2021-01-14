В Ленобласти разрешили крещенские купания при соблюдении дистанции

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление правительства региона (.pdf), согласно которому на крещение разрешаются традиционные купания в прорубях. Крещение отмечается в ночь с 18 на 19 января, однако формально документ не запрещает проводить купания в другие даты.

В постановлении прописано, что во время купаний на открытом воздухе дистанция между участниками должна составлять 1,5–2 м. В закрытых помещениях, то есть в раздевалках, должно быть не более одного человека на 4 кв. м.

В Ленинградской области зафиксирвано 26 902 случая заражения коронавирусом COVID-19. За время пандемии в Подмосковье от коронавируса имерли 318 человек. В Санкт-Петербурге умерли 287 814, умерли — 8649.

Массовая вакцинация начнется в России с понедельника, 18 января. Такое распоряжение отдал президент Владимир Путин. По оценкам экспертов, сейчас массовая вакцинация не доступна в 50 из 85 российских регионов.

О доступности вакцинации в стране — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?»

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург