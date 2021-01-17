Аэропорт Краснодар приостановил работу из-за метели

Международный аэропорт Краснодар с 8:30 до 13:30 приостановил работу из-за сильного снега и метели, обрушившихся на краевой центр. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

По данным аэропорта, после начала снегопада, расчистка взлетной полосы и рулежных дорожек, а также их обработка химреагентами продолжалась с 3:30. Были мобилизованы всё службы и техника для расчистки аэродрома.

«До 8 утра аэропорт продолжал прием и выпуск воздушных судов, но с усилением снегопада воздушная гавань столицы Кубани вынуждена ограничить свою работу», – говорится в сообщении аэропорта Краснодар.

В пресс-службе воздушной гавани уточняют, что все утренние рейсы, запланированные на 17 января 2021 года, будут перенесены на вторую половину дня.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о сильном снеге, который ожидается на территории региона 17 и 18 января 2021 года. Кроме того, ожидается понижение температуры до -10 градусов, а в отдельных районах до -13 градусов.

15 января начал работать круглосуточный оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. В его состав войдут представители министерства транспорта, ТЭК и ЖКХ, ГО и ЧС, администраций районов.

Кроме того, спасательные службы организовали шесть мобильных пунктов обогрева на дорогах Краснодарского края. МПО подготовлены к работе в Сочи, Армавире, Горячем Ключе, а также в Туапсинском, Мостовском, Лабинском, Новокубанском, Успенском и Темрюкском районах.

Алексей Белянин