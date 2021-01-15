Кори Хиггинс принес ЦСКА горе

Баскетболисты ЦСКА потерпели пятое поражение в регулярном чемпионате Евролиги. В пятницу на своей площадке они неожиданно крупно уступили «Барселоне» — 75:88. Несмотря на это, армейцы продолжают лидировать в турнире. Четвертое место занимает «Зенит», который в параллельном матче победил «Жальгирис» — 77:65.

В 20-м туре регулярного чемпионата Евролиги на московской «Мегаспорт Арене» состоялся мегаматч, в котором отношения выясняли первая и вторая команды турнира. Захвативший лидерство ЦСКА опережал «Барселону» на две победы, поэтому ему, по сути, ничего не угрожало. Но, конечно, армейцам было принципиально важно одолеть одного из главных конкурентов и поквитаться за поражение на старте сезона (66:76). При этом именно они выглядели фаворитами в нынешнем противостоянии с учетом всех факторов, в том числе отсутствия в составе каталонцев Николы Миротича, Брендона Дэвиса и Виктора Клавера. Даже главный тренер гостей Шарунас Ясикявичюс заявил в интервью Mundo Deportivo, что ЦСКА в данный момент лучший клуб Европы, хотя и у него не хватало двух важных игроков — Уилла Клайберна и Дэниэла Хэкетта.

Счет в матче открыл хорошо известный по выступлениям за ЦСКА Кори Хиггинс, который по старой памяти чувствовал себя в Москве как дома. Он быстро настрелял шесть очков, благодаря чему и вся «Барселона» комфортно вошла в игру. Тем не менее в дебюте хозяева смотрелись поагрессивнее и повели 18:11 после слэм-данка Никиты Курбанова. Однако у инициативного Хиггинса нашелся помощник в лице Алекса Абринеса, реализовавшего в первой четверти три из трех дальних бросков. У армейцев как раз «трехи» не летели, и только Торнике Шенгелия попал издали. Правда, вскоре москвичи увеличили разницу до «плюс восьми» — 25:17, но Ник Калатес сократил ее до пяти баллов.

Во втором периоде соперники решили помериться глубиной скамейки запасных, выставив практически вторые составы. ЦСКА с Александром Хоменко в розыгрыше даже сумел нарастить преимущество до девяти очков, а когда его заменил звездный Майк Джеймс, подопечные Димитриса Итудиса и вовсе оторвались на 12 — 38:26. Американский снайпер наконец-то забил свою первую «треху», и казалось, что теперь-то армейцев уже будет трудно остановить. Но они остановились сами. За последние четыре с половиной минуты второй четверти могучий ЦСКА наскреб лишь три очка со штрафной линии и к большому перерыву уже проигрывал 41:42. Причем 29 баллов гостям принесли Хиггинс и Абринес.

Тем не менее предчувствия, что для хозяев все закончится плохо, еще не было. В начале третьей десятиминутки Милутинов сразу вывел их вперед, но после этого у них в нападении как отрезало. «Барселона» стала защищаться максимально жестко. Тяжелый форвард Роландс Смитс в одном из эпизодов сделал очень больно Джеймсу, и тому пришлось на некоторое время покинуть площадку. А вскоре по голове дали и Милутинову. Лучший бомбардир ЦСКА все-таки вернулся на паркет, вот только, видимо, испытывал определенный дискомфорт и никак не мог поправить сбившийся прицел. Между тем у армейцев в атаке была просто беда, и за семь минут они наковыряли три очка. «Барса» постепенно удалялась от них, и к концу периода ее перевес достиг отметки «плюс 11». В итоге перед заключительным отрезком встречи москвичи отставали на восемь баллов — 56:64, но смущало то, что они отдали считающуюся ключевой третью четверть. Причем каталонцы демонстрировали куда более организованный баскетбол и полностью контролировали ситуацию.

Чтобы вытащить такую игру, ЦСКА нужно было включать дальнобойную артиллерию. Но даже Джеймс так и ограничился одним попаданием из-за дуги, а всего армейцы забросили четыре «трехи», показав ничтожные 19,1% реализации. Для сравнения: «Барселона» поразила кольцо 12 раз при эффективности 44,4%. Любопытно, что лучший игрок матча Хиггинс смазал все четыре свои попытки забить издали и все равно набрал 25 очков. Они с Абринесом (19 баллов) и примкнувшим к ним Калатесом (13) разорвали оборону ЦСКА. У хозяев 18 очков добыл Джеймс, еще 15 добавил Милутинов. По 10 взяли Шенгелия и Дэрран Хиллиард, но все равно самая мощная в лиге армейская атака на фоне каталонцев смотрелась бледно. Ясикявичюс явно знал, как с ней справиться, и его план сработал на все сто. Итудису даже не удалось устроить погоню, и его команда потерпела закономерное поражение — 75:88.

Тем временем еще один российский участник Евролиги — «Зенит» — дома разобрался с «Жальгирисом», одержав 12-ю победу в регулярном чемпионате. Первая половина матча получилась упорной и завершилась вничью 36:36, однако затем петербуржцы сумели сломить сопротивление литовского клуба, и прежде всего благодаря своей фирменной защите — 77:65. «Зенит» поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а по количеству поражений сейчас имеет одинаковые показатели даже с находящейся на второй позиции «Барселоной» (по шесть).

Александр Ильин