Кудрин против новых изменений в налоговой системе

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что пока не нужно вводить новые изменения в российском налоговом законодательстве, в том числе по НДФЛ.

«Нужно меньше изменений в налогах, тем более, что правительство декларировало это в 2018 году. Если уж мы получили эти изменения, сейчас нужно остановиться»,— сказал господин Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума (цитата по «Прайму»).

14 января ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что освобождение от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан может стать одним из стимулирующих экономику вариантов. «Пока я бы сдержанно отнесся к предложению Владимира Мау, потому что мы считали по поводу выпадающих (доходов от НДФЛ) низких зарплат. Они пока очень чувствительны, поэтому их нужно будет компенсировать чем-то другим, потому что это доход регионов. Поэтому я очень осторожен. Сегодня мой девиз — никаких изменений»,— сказал Алексей Кудрин, отвечая на вопрос о своем отношении к этой идее.

Напомним, с 1 января НДФЛ на заработок свыше 5 млн руб. в год повысился до 15%. Полученные дополнительные доходы бюджета направят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Подробнее о новом налоге — в материале “Ъ”.