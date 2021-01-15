В Ростовской области женщину оштрафовали за попытку получить кредит по подложным документам

Каменский районный суд признал виновной местную жительницу в использовании заведомо подложных документов (ч. 5 ст 327 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Суд установил, что женщина пыталась получить кредит в Каменском отделении Сбербанка по подложным документам. Она получила гражданство России в 2020 году и, чтобы получить потребительский кредит, предоставила в банк данные об уровне дохода и месте работы за 2019 год. Однако в этот период женщина не проживала в России, а организация, данные о работе в которой она предоставила, еще не была зарегистрирована. Суд принял во внимание раскаяние женщины и отсутствие ущерба банку, поэтому назначил ей в качестве наказания штраф в размере 50 тыс. руб.

Наталья Шинкарева