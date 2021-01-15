«Газпром» в начале года увеличил поставки газа в страны дальнего зарубежья на 41,5%

С 1 по 15 января поставки «Газпрома» в страны дальнего зарубежья возросли на 41,5%, до 9,1 млрд куб. м газа, сообщила компания. Больше всего закупки увеличили Италия и Венгрия — на 139,7% и 298,4% соответственно.

«Поставки "Газпрома" в страны дальнего зарубежья — 9,1 млрд куб. ме газа. Это на 41,5% (на 2,7 млрд куб. м) больше, чем 1–15 января 2020 года, и второй по величине показатель за всю историю экспортных поставок компании»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В частности, закупку газа увеличивают Германия (на 32,1%), Италия (на 139,7%), Турция (на 8,7%), Австрия (на 11,7%), Франция (на 51,6%), Нидерланды (на 21,2%), Польша (на 62,6%) и Венгрия (на 298,4%), добавили в «Газпроме».

Напомним, российский газ в 2020 году уступил свои позиции в Европе вследствие резко обострившейся конкуренции. Общая доля поставок «Газпрома» в потреблении газа в Европе по итогам года снизилась с 36% до 33% в пользу производителей сжиженного природного газа.

Подробности — в материале “Ъ” «"Газпром" не пригрели в Европе».