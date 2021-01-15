В Россию поставили почти 10 млн использованных одноразовых перчаток

Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ) после того, как зарубежная компания поставила в Россию более 9,9 млн использованных одноразовых перчаток. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. Название компании-поставщика не приводится.

«Между коммерческой организацией и зарубежной компанией заключен контракт, согласно которому иностранная компания должна была поставить средства индивидуальной защиты (одноразовые виниловые перчатки), для последующей их реализации на территории Российской Федерации. На основании таможенных деклараций одноразовые перчатки поставлены в количестве более 9,9 млн штук, для их дальнейшей реализации. В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении»,— говорится в сообщении.

Проверку проводило управление прокуратуры по ТиНАО, после чего направила ее результаты в орган предварительного расследования. «Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль»,— отмечается в материале.

За последние сутки в России у 24 715 человек обнаружен коронавирус, общее число заразившихся достигло 3 520 531. Умерли за последние 24 часа 555. Общее число летальных исходов составляет 64 495 человек. Массовая вакцинация от коронавируса начнется в понедельник, 18 января.

О доступности вакцинации в стране — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».