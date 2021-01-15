Рестораны Санкт-Петербурга потеряли более трети доходов в новогодние праздники

В новогодние праздники ресторанный бизнес Санкт-Петербурга недополучил более трети дохода по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Сбербанка. В городе действуют ограничения на работу общепита в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

«В период новогодних каникул объем безналичных операций по картам Сбербанка на кассах торгово-сервисных точек Санкт-Петербурга вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более половины всего оборота пришлось на фуд-ритейл. Ресторанный бизнес, напротив, недополучил более трети дохода, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года»,— говорится в сообщении банка.

С 30 декабря по 3 января кафе, бары и рестораны Санкт-Петербурга были полностью закрыты. С 4 января они работают только до 23:00. Владельцы и сотрудники заведений общепита Санкт-Петербурга написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на введенные ограничения.

О позиции представителей отрасли — в материале “Ъ” «Если мы не будем работать, мы просто сдохнем».