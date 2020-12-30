В Петербурге ослабят введенные из-за коронавируса ограничения для кафе и ресторанов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в действующее постановление об ограничительных мерах в период пандемии коронавируса.

В частности, согласно документу, размещенному на сайте Смольного вечером 30 декабря, городским театрам с 7 января 2021 года разрешается принимать зрителей. При этом для учреждений культуры продолжит действовать ограничение в виде 25-процентной заполняемости зала и необходимости получения соответствующего согласования в комитете по культуре.

Кроме того, на период с 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6:00 до 23:00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время (с 23:00 до 6:00). Такой же режим с 4 января устанавливается для кафе и ресторанов, которые расположены в торговых центрах, при соблюдении двух условий: если они имеют отдельный вход с улицы и не имеют сквозного доступа в иные помещения торговых центров.

Напомним, предприятиям общепита в Петербурге официально запрещено принимать посетителей в залах с 30 декабря по 3 января включительно и разрешено работать только навынос или в формате уличных кафе. С 4 по 10 января, согласно предыдущей редакции документа, им разрешалось обслуживать гостей лишь до 19:00.

По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, за последние сутки в Петербурге было выявлено 3764 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в городе достигло 238 366 человек, из которых 144 874 выздоровели, а 7610 пациентов скончались.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург