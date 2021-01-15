Глава Центра Чумакова призвал привитых от COVID-19 носить маски

Людям, прошедшим вакцинацию, также необходимо пользоваться защитными средствами, заявил гендиректор Центра им. Чумакова РАН, член-корреспондент Айдар Ишмухаметов. По его словам, они все равно могут представлять опасность для окружающих.

«Пока нельзя исключить, что человек, получивший вакцину от коронавирусной инфекции или переболевший, может являться переносчиком вируса, то есть представлять опасность для окружающих, сам того не зная. Поэтому в виде страховки ношение защитных масок для тех, кто поставил себе вакцину, является правильным»,— сказал господин Ишмухаметов в интервью ТАСС.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко разрешил жителям региона не носить в общественных местах маски после прививки от COVID-19. Подтверждением вакцинации будут служить бейджи, которые получат все привившиеся. Минздрав России при этом допустил некоторые послабления для привившихся.

О том, как идет вакцинация в стране, — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».