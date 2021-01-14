«Газпром» сохранил долю на рынке газа Европы в 2020 году

Доля «Газпрома» на рынке газа Европы в 2020 году сохранилась на уровне около 33%, несмотря на волатильность из-за пандемии коронавируса, сообщила генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

«Мы успешно выполнили все обязательства перед импортерами и сохранили рыночную долю на уровне около 33%»,— сказал Бурмистрова в видеообращении к Гайдаровскому форуму (цитата по ТАСС). Она сообщила, что по итогам года компания заключила два новых долгосрочных контракта на поставки газа в Германию и Грецию.

«По итогам года "Газпром" поставил в страны Европы и Турции около 175 млрд кубометров газа»,— сказала Елена Бурмистрова, назвав это достойным результатом.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что в 2020 году экспорт компании в страны дальнего зарубежья составил 179,3 млрд куб. м. По его словам, девять стран Европы нарастили закупки газа у российской компании.