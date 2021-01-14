Экс-схимонаха Сергия перевели в «Матросскую тишину»

Бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов) перевели в СИЗО «Матросская тишина», пишет «РИА Новости» со ссылкой на ответственного секретаря столичной ОНК Алексея Мельникова. С 29 декабря бывший священник находился в московском СИЗО-7. Ранее сообщалось, что он с 5 января объявил сухую голодовку. С момента ареста экс-схимонах похудел на 7 кг.

Напомним, он был задержан 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря, которым он продолжал руководить, несмотря на отлучение от церкви. Его обвиняют по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). Басманный райсуд арестовал отца Сергия до 28 февраля.

Его сторонники обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в обстоятельствах штурма и ареста их духовного наставника. Под обращением подписались хоккеист Павел Дацюк, артист шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и актриса Мария Шукшина. Они считают действия силовиков неконституционными, а предъявленные отцу Сергию обвинения надуманными.

Подробнее об этом — в материале «Звезды сошлись за Сергия»./b>