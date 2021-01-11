Экс-схимонах Сергий в СИЗО похудел на 7 кг

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) с 5 января объявил сухую голодовку. С момента его пребывания в московском СИЗО-7 он похудел на 7 кг, сообщила член столичной ОНК Ева Меркачева.

Напомним, экс-схимонах Сергий был задержан 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря, которым он продолжал руководить, несмотря на отлучение от церкви. Его обвиняют по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). Его конвоировали в Москву, где Басманный райсуд арестовал отца Сергия до 28 февраля.

«Сергий 5 января написал заявление, что официально объявляет сухую голодовку. Воду он не пьет, а только смазывает ей губы. Членам ОНК Москвы он сказал, что у него есть опыт пятидневной сухой голодовки. Однако сейчас он намерен держать ее либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти. С момента задержания бывший схимонах похудел на 7 кг»,— цитирует правозащитницу «РИА Новости».

Сразу после ареста сообщалось, что бывший схимонах отказался от еды и воды из-за поста, но он не считал это голодовкой. Сейчас он чувствует себя нормально и находится под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, сторонники отца Сергия попросили президента Владимира Путина разобраться в обстоятельствах штурма Среднеуральского монастыря и последующего ареста их духовного наставника. Под обращением подписались хоккеист Павел Дацюк, артист шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и актриса Мария Шукшина. Они считают действия силовиков неконституционными, а предъявленные отцу Сергию обвинения надуманными.

Подробнее об этом — в материале «Звезды сошлись за Сергия».