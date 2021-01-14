ВОЗ: победить пандемию COVID-19 не удастся в 2021 году

В нынешнем году эпидемиологическая ситуация в мире станет более управляемой, сообщил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. При этом он уточнил, что полностью победить пандемию коронавируса COVID-19 пока не удастся.

«2021 год еще будет годом пандемии... Однако это будет более управляемая, более предсказуемая ситуация»,— сказал на пресс-конференции господин Клюге.

Представитель ВОЗ добавил, что сейчас для борьбы с вирусом масштабная вакцинация началась уже в 31 стране Европы. Он также напомнил о важности приоритетного права медработников получить вакцину.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан допустила, что в текущем году человечество еще не успеет выработать коллективный иммунитет к коронавирусу, так как массовая вакцинация не сможет охватить все человечество. По мнению директора программы ВОЗ по ЧС Майкла Райана, второй год пандемии будет сложнее первого.

Всего, по последним данным, коронавирусом заразилось более 92 млн жителей планеты, умерло почти 2 млн. Случаи заражения зафиксированы в 191 стране.

О мировой борьбе с пандемией — в материале “Ъ” «Краеукольный вопрос Европы».