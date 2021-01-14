ЦБ: покупка Минфином валюты не сильно повлияет на рубль

По мнению зампреда Центробанка Алексея Заботкина, возобновление покупок иностранной валюты Минфином не окажет значимого влияния на динамику валютного рынка. Напомним, что Минфин возобновит покупки иностранной валюты завтра, 15 января.

«Мы исходим из того, что значимого влияния нет. Мы видим, что после объявления никакого значимого влияния уже не произошло. Поскольку это ожидаемое решение, связанное с параметрами бюджетного правила, исходя из динамики цены нефти в декабре. При сохранении цены нефти на текущих уровнях покупки Минфина продолжатся в течение всего этого года»,— сказал господин Заботкин в кулуарах Гайдаровского форума.

Минфин объявил о возобновлении покупки валюты 13 января. Тогда рубль отреагировал на эту новость небольшим падением. Сейчас он растет на Мосбирже, на 12:29 мск доллар торгуется на уровне 73,4 руб. (–0,28), евро — 89,3 руб. (–0,29).

Покупка валюты на российском рынке возобновляется в рамках бюджетного правила на фоне резкого подорожания нефти. За последние два месяца российская нефть выросла в цене на 24% и превысила $56 за баррель. Участники валютного рынка не ожидают значительного влияния таких покупок на позиции рубля.

Подробности — в материале “Ъ” «Минфин пришел за валютой».