Более 64 тысяч свердловчан с начала пандемии заразились COVID-19

На территории Свердловской области с начала пандемии было зафиксировано более 64 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил источник “Ъ-Урал”, только за минувшие сутки диагноз подтвердился у 383 свердловчан. Помимо этого, в регионе зарегистрировано рекордное количество летальных случаев — за сутки от вируса умерли 20 человек.

Таким образом, по данным на 14 января в Свердловской области выявлено 64 018 случаев инфицирования коронавирусом. Более 56 тыс. человек выздоровели, 1743 пациента скончались.

Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 18 января. Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. В первую очередь она охватывает медиков и педагогов. В начале недели в регион поступили более 6,7 тыс. доз вакцины от COVID-19. Свердловские власти ожидают, что к марту в область поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». При этом эксперты отнесли Свердловскую область к регионам с ограниченной доступностью к массовой вакцинации от COVID-19.