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Свердловская область получила более 6 тыс. доз вакцины «Спутник V»

В Свердловскую область поступило 6 750 доз отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщил оперштаб региона. «В первую очередь наряду с медиками будут прививаться работники сферы образования. Этот вопрос сейчас, когда все ученики школ в Свердловской области вернулись с дистанта за парты, приобрёл особую актуальность», — говорится в сообщении.

Напомним, вакцинация от COVID-19 в Свердловской области началась в конце 2020 года. Ожидается, что основная часть вакцины прибудет в регион к февралю. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, в марте 2021 года в регион поступит не менее 500 тыс. доз вакцины «Спутник V».

На 10 января общее число заболевших с начала пандемии в Свердловской области составило 62 516 человек. Более 54 тыс. пациентов уже выздоровели, 1 683 человека скончались.

Михаил Мананников


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