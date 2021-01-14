Суд счел законным отмену разрешения на стройку у дома Ростислава Алексеева

Застройщик ООО «Дома на Провиантской» не смог оспорить в суде приказ регионального минстроя об отмене разрешения на строительство многоквартирного дома с подземной парковкой на пересечении улиц Ульянова и Провиантской, выданное в 2018 году. Соответствующее решение арбитражного суда Нижегородской области опубликовано в картотеке дел.

Как ранее сообщалось, «Дом на Провиантской» планировали построить вблизи объекта культурного наследия — дома конструктора судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева. В 2019 году его внучка Татьяна Алексеева высказала опасения по поводу возможного разрушения дома в связи со строительством нового здания. Градозащитники добивались отмены строительства, указывая также на этажность в историческом центре города (высота планируемой застройки — восемь этажей), наличие краснокнижных растений на площадке и отсутствие компенсации вырубки более 100 деревьев.

В августе 2019 года региональный минстрой предложил застройщику сменить площадку для строительства, а в октябре отменил разрешение на строительство после обращения региональной прокуратуры.

Анастасия Еремина