Азербайджан отрицает нарушение соглашения о мире в Карабахе

Армия Азербайджана не нарушала режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявил руководитель пресс-службы Минобороны страны Вагиф Даргяхлы. Ранее в нарушении соглашения о мире Азербайджан обвинили власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

«Министерство обороны Азербайджана категорически опровергает распространенную сегодня армянскими СМИ информацию о том, что ВС Азербайджана якобы нарушили режим прекращения огня… Азербайджанская армия строго придерживается требований трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года»,— сказал «Интерфакс-Азербайджан» господин Даргяхлы.

Как сообщило минобороны непризнанной НКР, в результате действий ВС Азербайджана был ранен один из военных республики. Военного прооперировали. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Соглашение о мире было подписано между Азербайджаном, Армений и Россией 10 ноября 2020 года. Для контроля над соблюдением режима прекращения огня был направлен российский миротворческий контингент. После подписания документа стороны несколько раз обвиняли друг друга в нарушении соглашения. 11 января в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Темой встречи стала ситуация в Карабахе.

Об итогах встречи — в материале “Ъ” «Армения и Азербайджан очертили границы отношений».