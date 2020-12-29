В Карабахе появилась горячая точка

Министерство обороны Азербайджана сообщило о новом нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Как утверждают в Баку, инцидент произошел в районе Гадрута — примерно там же, где и две недели назад. В Ереване и Степанакерте информацию отрицают, утверждая, что «с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела». Так или иначе, урегулирование ситуации вновь ложится на плечи российских миротворцев.

В понедельник утром Минобороны Азербайджана заявило о новой перестрелке неподалеку от Гадрута, в которой погиб рядовой Эльмир Ганбаров и был ранен его товарищ Эмин Алиев. «Незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести солдат — остатков армянских вооруженных сил — совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района,— заявили азербайджанские военные.— В результате предпринятых действий все шесть членов армянской незаконной вооруженной группировки были уничтожены».

Согласно административному делению самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР), село Агдам называется Акаку и относится к Гадрутскому району. Судя по спутниковым снимкам, оно находится на склоне горы и дороги там обрываются. Зато примерно в 15 км через горный лес находится село Хцаберд — одно из двух (наряду с Хин-Тахером), где похожий инцидент произошел 12–13 декабря. Тот случай стал первым серьезным нарушением режима прекращения огня после 10 ноября, когда вступило в силу соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана. Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции выразил надежду на то, «что единичный случай так и останется единичным».

Если верить армянской стороне, надежды российского президента пока оправдываются.

«Вчера весь день и сегодня по состоянию на данный момент ни одно подразделение Армии обороны Арцаха (армянское название НКР.— “Ъ”), ни один военнослужащий не принимал участия в каких-либо операциях. Никаких инцидентов зарегистрировано не было, с армянской стороны не произведено ни одного выстрела»,— заверили в понедельник утром в минобороны самопровозглашенной республики. Минобороны Армении также отрицает инцидент, обращая внимание на то, что указанное место находится «под полным контролем азербайджанских вооруженных сил». Правда, в сообщении из Еревана речь идет не об Акаку (или Агдаме), а о соседнем селе Тох, которое азербайджанцы называют Туг.

При этом армянские СМИ тут же стали распространять свою версию событий, основанную на публикации неизвестного ранее иранского Telegram-канала менее чем с 500 подписчиками Miran Press. Со ссылкой на собственные источники его авторы сообщают, что перестрелка в районе Гадрута произошла между самими азербайджанскими военнослужащими. Правда, откуда об этом им могло стать известно, непонятно: если бои в Джебраильском районе жители Ирана действительно могли наблюдать с противоположного берега реки Аракс, то в этом случае расстояние от места инцидента до иранской границы превышает 30 км.

Российские миротворцы пока никак не прокомментировали новый инцидент, однако прошлый опыт подсказывает, что их реакции будут ждать обе стороны, чтобы подтвердить свою правоту.

Напомним, что две недели назад российские военные разместили возле сел Хцаберд и Хин-Тахер свой пост, после чего Ереван остался недоволен тем, что это не было сделано раньше, а в Баку намекнули, что это нарушает договоренности. С тех пор российский контингент критиковали и по другим поводам. Например, в Баку повышенное внимание привлекло награждение сотрудников МЧС РФ государственными наградами Нагорно-Карабахской республики в городе Ходжалы (согласно административно-территориальному делению НКР, село Иванян), то есть в месте, которое в Азербайджане ассоциируется с массовым убийством армянскими вооруженными формированиями мирных жителей в 1992 году.

Однако депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков в беседе с “Ъ” заявил, что «азербайджанские структуры наладили с российскими миротворцами деловое взаимодействие», и его поддержание — «на пользу как азербайджанцам, так и россиянам».

«На руках у карабахских армян десятки тысяч единиц оружия. Пока российские миротворцы не обеспечат вывод подразделений вооруженных сил Армении и разоружение большинства так называемых ополченцев, инциденты, к сожалению, неминуемы»,— добавил он.

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде не сомневается, что инцидент возле Гадрута был спровоцирован армянской стороной, а точнее, старыми элитами Армении, которые сейчас добиваются отставки премьера Никола Пашиняна и надеются на укрепление связей с Москвой. «Конфликт — их стихия. Им нужен конфликт Баку и Москвы, Москвы и Анкары,— предположил эксперт в беседе с “Ъ”.— Они рассчитывают, что, если план удастся, Москва развернется в сторону Еревана и встанет на защиту армян. Карабахский клан (второй и третий президенты Армении — выходцы из Карабаха.— “Ъ”) приводит к власти близкого человека. Карабахская тема определяет внутреннюю и внешнюю политику. Все как раньше, но в новых условиях».

Не исключено, что новый инцидент в Гадруте станет одной из тем встречи министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, которая пройдет 29 декабря в Сочи.

На пресс-конференции в Анкаре турецкий министр заявил, что намерен «обсудить Азербайджан и Армению», но в контексте пограничного размежевания: в регионе сейчас идет весьма непростой процесс демаркации границы, особенно в Сюникской области.

В свою очередь, Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении, которое было показано вечером в воскресенье, дал понять, что рассчитывает на серьезную поддержку Москвы. «Самый главный вопрос — обеспечение безопасности»,— заявил он. И добавил: «Мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия».

Кирилл Кривошеев