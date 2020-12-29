В Карабахе появилась горячая точка

Министерство обороны Азербайджана сообщило о новом нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Как утверждают в Баку, инцидент произошел в районе Гадрута — примерно там же, где и две недели назад. В Ереване и Степанакерте информацию отрицают, утверждая, что «с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела». Так или иначе, урегулирование ситуации вновь ложится на плечи российских миротворцев.
В понедельник утром Минобороны Азербайджана заявило о новой перестрелке неподалеку от Гадрута, в которой погиб рядовой Эльмир Ганбаров и был ранен его товарищ Эмин Алиев. «Незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести солдат — остатков армянских вооруженных сил — совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района,— заявили азербайджанские военные.— В результате предпринятых действий все шесть членов армянской незаконной вооруженной группировки были уничтожены».
Согласно административному делению самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР), село Агдам называется Акаку и относится к Гадрутскому району. Судя по спутниковым снимкам, оно находится на склоне горы и дороги там обрываются. Зато примерно в 15 км через горный лес находится село Хцаберд — одно из двух (наряду с Хин-Тахером), где похожий инцидент произошел 12–13 декабря. Тот случай стал первым серьезным нарушением режима прекращения огня после 10 ноября, когда вступило в силу соглашение лидеров России, Армении и Азербайджана. Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции выразил надежду на то, «что единичный случай так и останется единичным».
«Вчера весь день и сегодня по состоянию на данный момент ни одно подразделение Армии обороны Арцаха (армянское название НКР.— “Ъ”), ни один военнослужащий не принимал участия в каких-либо операциях. Никаких инцидентов зарегистрировано не было, с армянской стороны не произведено ни одного выстрела»,— заверили в понедельник утром в минобороны самопровозглашенной республики. Минобороны Армении также отрицает инцидент, обращая внимание на то, что указанное место находится «под полным контролем азербайджанских вооруженных сил». Правда, в сообщении из Еревана речь идет не об Акаку (или Агдаме), а о соседнем селе Тох, которое азербайджанцы называют Туг.
При этом армянские СМИ тут же стали распространять свою версию событий, основанную на публикации неизвестного ранее иранского Telegram-канала менее чем с 500 подписчиками Miran Press. Со ссылкой на собственные источники его авторы сообщают, что перестрелка в районе Гадрута произошла между самими азербайджанскими военнослужащими. Правда, откуда об этом им могло стать известно, непонятно: если бои в Джебраильском районе жители Ирана действительно могли наблюдать с противоположного берега реки Аракс, то в этом случае расстояние от места инцидента до иранской границы превышает 30 км.
Напомним, что две недели назад российские военные разместили возле сел Хцаберд и Хин-Тахер свой пост, после чего Ереван остался недоволен тем, что это не было сделано раньше, а в Баку намекнули, что это нарушает договоренности. С тех пор российский контингент критиковали и по другим поводам. Например, в Баку повышенное внимание привлекло награждение сотрудников МЧС РФ государственными наградами Нагорно-Карабахской республики в городе Ходжалы (согласно административно-территориальному делению НКР, село Иванян), то есть в месте, которое в Азербайджане ассоциируется с массовым убийством армянскими вооруженными формированиями мирных жителей в 1992 году.
«На руках у карабахских армян десятки тысяч единиц оружия. Пока российские миротворцы не обеспечат вывод подразделений вооруженных сил Армении и разоружение большинства так называемых ополченцев, инциденты, к сожалению, неминуемы»,— добавил он.
Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде не сомневается, что инцидент возле Гадрута был спровоцирован армянской стороной, а точнее, старыми элитами Армении, которые сейчас добиваются отставки премьера Никола Пашиняна и надеются на укрепление связей с Москвой. «Конфликт — их стихия. Им нужен конфликт Баку и Москвы, Москвы и Анкары,— предположил эксперт в беседе с “Ъ”.— Они рассчитывают, что, если план удастся, Москва развернется в сторону Еревана и встанет на защиту армян. Карабахский клан (второй и третий президенты Армении — выходцы из Карабаха.— “Ъ”) приводит к власти близкого человека. Карабахская тема определяет внутреннюю и внешнюю политику. Все как раньше, но в новых условиях».
На пресс-конференции в Анкаре турецкий министр заявил, что намерен «обсудить Азербайджан и Армению», но в контексте пограничного размежевания: в регионе сейчас идет весьма непростой процесс демаркации границы, особенно в Сюникской области.
В свою очередь, Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении, которое было показано вечером в воскресенье, дал понять, что рассчитывает на серьезную поддержку Москвы. «Самый главный вопрос — обеспечение безопасности»,— заявил он. И добавил: «Мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только вооруженные силы Армении, но и Россия».