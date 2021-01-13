Карабах обвинил Азербайджан в нарушении мирного соглашения

Военнослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) получил огнестрельное ранение, находясь на посту, сообщила пресс-служба Минобороны НКР. В ведомстве заявили, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня.

«13 января в 12:00 на одном из постов армии обороны НКР, расположенном в центральном направлении, в результате грубого нарушения противником режима прекращения огня огнестрельное ранение получил военнослужащий 2000 года рождения Вардан Киракосян»,— сообщило Минобороны НКР.

Военнослужащего госпитализировали, ему уже сделали операцию, она прошла успешно. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

11 января в Кремле президент России Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

Подробнее об итогах переговоров — в материале “Ъ” «Армения и Азербайджан очертили границы отношений».