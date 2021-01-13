Porsche сделал особый Boxster к 25-летию модели

Porsche Boxster 25 Years. Фото: Porsche

Porsche Boxster 25 Years. Фото: Porsche

Porsche Boxster 25 Years. Фото: Porsche

Автомобиль посвящен показанному в 1993 году концепт-кару Porsche Boxster. Юбилейное исполнение окрашено в серебристый цвет GT Silver Metallic (доступны оттенки Jet Black Metallic и Carrara White Metallic) с черной рамкой лобового стекла, имеет особые по дизайну 20-дюймовые колесные диски медного оттенка Neodyme, в котором также выполнены элементы переднего бампера, боковых воздухозаборников, а также надписей на кузове. Машина получила хромированные крышку топливного бака с надписью Porsche и патрубки выхлопной системы.

Салон отделан темно-красной кожей Bordeaux Red и в том же оттенке выполнена мягкая складная крыша с тиснением Boxster 25. В качестве альтернативы доступны черный салон и черная складная крыша. Интерьер, как и кузов, украшен шильдики с обозначением спецверсии.

Технически Porsche Boxster 25 Years повторяет стандартный Porsche 718 Boxster GTS 4.0 и оснащается 400-сильным 4-литровым атмосферным бензиновым двигателем, который может сочетаться как с 6-ступенчатой механической, так и с 7-ступенчатой роботизированной коробками передач.

Тираж юбилейного спорткара ограничен 1250 экземплярами. Стоимость спорткара в России пока не названа, но базовый 718 Boxster GTS 4.0 стоит от 6,6 млн руб.