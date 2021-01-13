На допустивших снос воронежского хлебозавода чиновников завели дело о халатности

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) должностных лиц регионального управления по охране объектов культурного наследия (ОКН), допустивших снос комплекса зданий старинного хлебозавода. Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено по результатам процессуальной проверки, начатой после публикаций СМИ о сносе хлебозавода №1 на улице Фридриха Энгельса в Воронеже.

По версии следствия, должностные лица несвоевременно приняли решения о включении «Комплекса зданий паровой мельницы Третьего товарищества» в перечень выявленных ОКН и его последующей охране. Это привело к тому, что собственник хлебозавода уничтожил здания бывшего предприятия.

Площадку хлебозавода осенью прошлого года приобрел крупнейший застройщик региона — компания «Выбор», которая контролируется депутатом местной облдумы Александром Цыбанем. После появления информации о смене собственника не работавшего с апреля предприятия часть площадки в октябре включили в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия. Вопрос о внесении зданий хлебозавода в реестр вновь выявленных объектов культурного наследия должен был решиться в течение 90 дней.

Однако 20 ноября началась подготовка к демонтажу построек XIX века. Действия рабочих подверглись резкой критике политиков и общественников, застройщика также раскритиковал губернатор Александр Гусев. Снос хлебозавода завершился 5 декабря. Как стало известно позже, за день до этого комплекс зданий бывшего предприятия все-таки включили в перечень объектов культурного наследия Воронежской области. «Выбор» обжаловал это решение в арбитраже.

Сам снос хлебозавода ранее лег в основу уголовного дела. В середине декабря управление МВД по Воронежской области возбудило дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Сергей Толмачев, Воронеж