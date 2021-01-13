В Воронеже возбуждено дело о халатности при сносе бывшего хлебозавода

Управление СКР по Воронежской области по результатам процессуальной проверки возбудило уголовное дело о сносе зданий бывшего хлебозавода № 1 на улице Фридриха Энгельса в областном центре. Об этом сообщили в ведомстве. Следователи подозревают в халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ, до трех месяцев ареста) должностных лицами регионального управления по охране объектов культурного наследия. По версии следствия, в результате несвоевременного принятия мер по включению «Комплекса зданий паровой мельницы Третьего товарищества» в перечень выявленных объектов культурного наследия и его последующей охране, собственник комплекса зданий частично снес объекты.

Сейчас имущественный комплекс хлебозавода №1 и участок под ним принадлежит структуре одного из крупнейших застройщиков «Выбор» Александра Цыбаня ООО «Выбор-Север». Компания начала снос предприятия в конце ноября 2020 года. В начале декабря управление по охране объектов культурного наследия включило разрушенные здания хлебозавода в перечень объектов культурного наследия Воронежской области. В середине месяца полиция возбудила уголовное дело по факту сноса комплекса зданий. В конце декабря ООО «Выбор-Север» обратилось в арбитраж с иском о признании незаконными действий регионального управления по охране объектов культурного наследия. Тогда же за снос зданий Ленинский райсуд также оштрафовал АО «Хлебозавод № 1» на 750 тыс. руб.

Александр Прытков