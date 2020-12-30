За снос воронежского хлебозавода его бывший владелец получил 750 тыс. рублей штрафа

Ленинский райсуд Воронежа оштрафовал АО «Хлебозавод № 1» на 750 тыс. руб. за снос комплекса зданий хлебозавода №1 на улице Фридриха Энгельса. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в пресс-службе суда.

АО «Хлебозавод № 1» входило в Русскую продовольственную компанию Валерия Чешинского и является бывшим владельцем разрушенного предприятия. Сейчас имущественный комплекс хлебозавода №1 и участок под ним принадлежит структуре одного из крупнейших застройщиков «Выбор» Александра Цыбаня ООО «Выбор-Север».

Компания начала снос предприятия в конце ноября. В начале декабря региональное управление по охране объектов культурного наследия включило разрушенные здания хлебозавода в перечень объектов культурного наследия Воронежской области. В середине месяца полиция возбудила уголовное дело по факту сноса комплекса зданий. В конце декабря ООО «Выбор-Север» обратилось в арбитраж с иском о признании незаконными действий регионального управления по охране объектов культурного наследия.

Подробнее о ситуации вокруг хлебозавода читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Выбор" в пользу разрушения».

Александр Прытков