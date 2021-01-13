Лаборатория анализа международных процессов МГИМО в среду, 13 января, представила прогноз внешнеполитических трендов на 2021 год. По мнению экспертов, лейтмотивом наступившего года станет словосочетание «больше государства». Это прямое следствие пандемии коронавирусной инфекции, предсказать которую год назад политологи не смогли.

«Больше государства» — лейтмотив 2021 года. Об этом говорится в первой главе доклада «Международные угрозы 2021. Геополитика после пандемии», составленного экспертами МГИМО. «Не международные институты, не корпорации, не неправительственные организации стали агентами борьбы с пандемией. Именно от государств граждане ждут эффективных мер защиты и гарантий от экономических потерь,— уверены авторы обзора.— Государства привносят в борьбу с пандемией свойственный им дух национального эгоизма и борьбы за первенство. Тенденцией нескольких последних лет было возвращение национализма, протекционизма и великодержавного соперничества с опорой на силу и борьбой за влияние. Пандемия только укрепляет эту тенденцию».

При этом, по мнению составителей доклада (среди них Андрей Безруков, Андрей Сушенцов, Михаил Мамонов, Николай Силаев, Сергей Маркедонов и другие), нет оснований полагать, что международные конфликты или внутриполитические кризисы прошлого года возникли из-за пандемии. «Пандемия не делает государства слабее. Но их неубедительная, неадекватная реакция на эту угрозу создает впечатление слабости у друзей, у врагов и, что, пожалуй, наиболее важно, у собственных граждан»,— говорится в докладе.

Составители доклада не исключают, что подобные сценарии «фиаско государств» будут повторяться и в будущем.

Особое внимание в документе уделено ситуации в США. Российские эксперты сомневаются, что в наступившем году Соединенные Штаты смогут определиться с долгосрочным внешнеполитическим курсом. «Для них 2021 год будет годом развеянных иллюзий. Половине страны кажется, что все еще есть возможность вернуться во времена, когда страна не была поляризована на два непримиримых лагеря,— говорится в докладе.— Однако лежащее в основании нынешнего внутриполитического кризиса сочетание факторов раскола складывалось последние 40 лет, и кто знает, в какой перспективе их действие можно будет ослабить».

Президентскую победу демократов составители доклада называют «пирровой». «Джо Байден начнет свое президентство, унаследовав не только коронавирус и его экономические последствия, но и низкую легитимность в глазах половины населения,— отмечается в документе.— Он въедет в Белый дом, понимая, что проведение в жизнь не косметических обещаний, таких как возвращение в Парижское соглашение по климату или Всемирную организацию здравоохранения, а радикальных перемен в американской политической системе, которых требуют активисты демпартии, поставит страну на грань вооруженного конфликта двух непримиримых лагерей».

Главное же, по мнению экспертов МГИМО, это то, что выборы в США показали: в стране за четыре года республиканского президентства сложился новый консенсус о том, «что есть Америка сегодня и что она может и должна делать во внутренней и внешней политике». «В него входит необходимость реиндустриализации Соединенных Штатов и неизбежность антагонизма с Китаем. Большинство в элитах не готово признать Трампа лидером Америки, но готово жить с этим новым консенсусом»,— убеждены они.

Будучи частью «старого истеблишмента», Джо Байден, как сказано в докладе, рискует еще более расколоть Демократическую партию, если он попытается отодвинуть от власти ее прогрессистское, молодое крыло и городских радикалов, для которых его победа стала надеждой на глубокие перемены.

«Новый президент может оказаться в положении статиста в драматической борьбе за контроль над будущим Демократической партии и за выработку концепции дальнейшего развития страны. Зато невозможность решить проблемы внутри страны заставит администрацию Байдена, как и многих других до него, искать побед на внешнеполитическом фронте»,— прогнозируют авторы обзора.

Победившему Дональда Трампа на президентских выборах Джо Байдену придется жить с созданным предшественником консенсусом Фото: Morry Gash, Pool, File, AP

России это, по их оценке, ничего хорошего не сулит. «Байден известен как поборник “смены режима” в России. В бытность вице-президентом он пытался указывать Путину, выдвигать ли тому свою кандидатуру на президентских выборах. Такое не забывается. Да и слишком велика американская внутриполитическая инерция по части демонизации России»,— отмечают эксперты. Они надеются на лучшее, но ждут «привычного»: «Нового всплеска информационной войны и политических провокаций против России, авантюр со стороны Украины, Польши, Грузии или других стран, надеющихся заслужить одобрение новой американской администрации или просто привыкших извлекать преимущества из российско-американской конфронтации».

Джо Байден раньше пытался указывать Владимиру Путину, стоит ли ему выдвигаться в президенты Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Среди других потенциально тревожных тенденций, за которыми предлагают следить авторы доклада,— усиление противостояния США и Китая, дальнейший рост амбиций Турции, увеличение «цифрового разрыва», стремительное распространение вторичных санкций, климатическая миграция в Африке.

Одной из угроз авторы доклада называют дальнейший рост экспансии Турции Президент Турции Реджеп Эрдоган Фото: Burhan Ozbilici, AP

Подобные прогнозы эксперты МГИМО традиционно представляют в начале года. Впрочем, некоторые ключевые события, которые впоследствии окажут большое влияние на внешнюю политику, предсказать сложно, а порой и невозможно. Так, в прошлогоднем январском докладе не говорилось о пандемии коронавируса, которая в итоге стала определяющим фактором международной жизни 2020 года. Без учета фактора пандемии и, соответственно, без возможности спрогнозировать провальную политику администрации президента Дональда Трампа на этом направлении эксперты МГИМО год назад в трех из четырех представленных ими сценариев президентских выборов в США склонялись к тому, что республиканец останется на второй срок.

Джо Байдена среди всех перечисленных ими тогда потенциальных кандидатов от Демократической партии они ставили на последнее место по потенциалу и популярности.

Впрочем, заголовок прошлогоднего доклада (.pdf) в итоге очень четко описал главный тренд 2020 года: «Каждый — за себя».

Елена Черненко