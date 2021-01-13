Представители Boeing прибудут в Индонезию для изучения крушения самолета

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) направит команду специалистов в Индонезию, где 9 января разбился Boeing 737–524 авиакомпании Sriwijaya Air. Американский регулятор сообщил, что в состав группы войдут представители Boeing и General Electric (GE).

«NTSB отправляет аккредитованного представителя США и трех других расследователей в Джакарту… NTSB будут сопровождать сотрудники Федерального управления гражданской авиации США (FAA), GE, Boeing»,— указано в сообщении пресс-службы ведомства в Twitter. Оно отмечает, что команда экспертов прибудет в Джакарту в ближайшие дни.

Boeing 9 января выполнял рейс SJY 182 из Джакарты в Понтианак, на борту были 62 человека. Через несколько минут после взлета самолет упал в Яванское море в районе архипелага Серибу. После того, как следователи начали изучать запись переговоров экипажа, водолазы нашли черный ящик самолета. Причина крушения пока не установлена. Сообщений о россиянах на борту самолета не было.