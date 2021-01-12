Российские кинотеатры потеряли около 50 млрд руб. в 2020 году

Кинотеатры в России потеряли 10 млрд руб. на содержание кинотеатров во время простоя из-за коронавирусных ограничений и недополучили около 40 млрд руб. в виде выручки. Такие цифры озвучил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

«Все, что мы в мае прогнозировали, то в принципе и осталось. Сложно говорить про убытки, потому что 10 млрд — это убытки прямые от простоя, когда не было зрителей вообще, но содержать кинотеатры надо было. Мы прогнозировали, что по итогам года мы получим кассовых сборов 60 млрд, а получили 22 млрд, то есть еще 40 млрд мы не получили в виде выручки. Из этих сорока 20 млрд — это выручка кинотеатров, также еще 20 млрд кинотеатры не дополучили от продаж кинобаров»,— сказал господин Березин «Интерфаксу».

Он выразил надежду, что кинотеатры больше не будут закрывать для борьбы с пандемией. «Первые дни года показали, что никто не заболел при открытых кинотеатрах»,— сказал Олег Березин.

За новогодние каникулы касса российских кинотеатров превысила 3 млрд руб. Это сопоставимо с совместными сборами за ноябрь и декабрь. По сравнению с прошлым годом сборы за каникулы сократились примерно на треть.

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