В Новосибирске арестован криминальный авторитет Бай

В Новосибирске в ходе межведомственной операции МВД, ФСБ, ФСИН и Росгвардии задержан криминальный авторитет, занимающий высшее положение в криминальной иерархии региона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области. Имя обвиняемого не называют, по данным “Ъ”, речь идет о 36-летнем Бай-Али Солтаханове по прозвищу Бай. По ходатайству следствия Центральный райсуд отправил «авторитета» в СИЗО до 5 марта. Защита Бай-Али Солтаханова просила суд ограничиться домашним арестом, но получила отказ.

Следственным отделом ГУ МВД РФ по Новосибирской области «авторитету» инкриминируется ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархи), за что ему грозит до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф. «Установлено, что обвиняемый придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров на территории Новосибирской области, вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями»,— рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительным данным, Бай имеет судимости за бандитизм (ст. 209 УК РФ) и разбойные нападения (ст. 162). В начале 2000-х годов суд Чечни назначил ему 14 лет лишения свободы. Последнюю часть срока он отбывал в одной из исправительных колоний строгого режима ГУ ФСИН по Новосибирской области. После освобождения он остался в Новосибирске.

Константин Воронов, Новосибирск