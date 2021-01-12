«Сбер» создал алгоритм определения COVID-19 по голосу и кашлю

Лаборатория «Сбера» разработала алгоритм, который способен за 60 секунд определить вероятность заболевания COVID-19. Для этого проводится опрос по симптоматике и анализируются голос, дыхание и кашель.

«Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой сверточной нейронной сети. Для ее тренировки использовались только открытые данные — это более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в российских клиниках»,— пояснили в «Сбере».

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин уточнил, что точность такого алгоритма пока не достигает биологического метода ПЦР, но уже «имеет сопоставимые характеристики».

В России за последние сутки выявили 22 934 зараженных коронавирусом. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 3 448 203. Умерли за время пандемии 62 804 человека, выздоровели 2 825 430.

О ситуации с коронавирусом после Нового года — в материале “Ъ” «Коронавирус возвращается с каникул».