«Формула-1» отложила проведение Гран-при Австралии

Первый этап сезона «Формулы-1» 2021 года пройдет в Бахрейне 28 марта, сообщается на сайте чемпионата. Сезон должен был начаться с Гран-при Австралии, но из-за пандемии гонка в Мельбурне перенесена на 21 ноября.

Всего в этом году запланированы 23 заезда. Гран-при России в Сочи пройдет 26 сентября. На данный момент не определена только дата Гран-при Китая, так как обсуждается возможность переноса гонки на более позднее время.

Ранее организаторы Гран-при Китая попросили перенести этап «Формулы-1» с апреля на вторую половину года.