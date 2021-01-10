Организаторы Гран-при Китая попросили у «Формулы-1» перенести этап

Проведение Гран-при Китая «Формулы-1» может быть отложено, его организаторы обсуждают возможность переноса даты на более позднее время в 2021 году, сообщает Autosport. Гонка в Китае намечена на 11 апреля.

«Мы поддерживаем связь (с F1.— “Ъ”) посредством конференц-связи почти каждую неделю»,— сказал Ибинь Ян, генеральный менеджер промоутера гонок Juss Event. «Мы стремимся поменять дату на вторую половину года, и мы официально подали запрос о переносе на вторую половину года»,— сообщил он.

Прошлогодняя гонка в Шанхае была первой гонкой, отмененной после вспышки пандемии COVID-19, еще 12 гонок в конечном итоге были отменены в сезоне 2020 года. В ноябре «Формула-1» представила более обычный календарь на 2021 год, в котором перечислены 23 гонки, но уже намерена отложить запланированное начало сезона в Австралии из-за продолжающейся пандемии и глобальных ограничений.

В конце 2020 года стало известно, что семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (Mercedes) сдал положительный текст на коронавирус. Гонщик ушел на самоизоляцию. Он пропустил Гран-при Сахира в Бахрейне, который прошел с 4 по 6 декабря.