Проезд по ЦКАД-4 стал платным

С 12 января на четвертом пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от М-7 «Волга» до М-4 «Дон» вводится платный проезд, сообщила госкомпания «Автодор». В среднем, стоимость проезда по постоплате составит около 5 руб. за 1 км, с транспондером — от 2,5 до 4 руб., в зависимости от протяженности поездки.

Тарифы по ЦКАД-4:

для легковых автомобилей, оплачивающий проезд по факту или предварительно покупают билет, — 470 руб. При проезде по транспондеру Т-pass — 235 руб.;

для легковых автомобилей, которые едут по участкам ЦКАД-3 и ЦКАД-4 — 1 тыс. руб., по транспондеру – 500 руб.;

для легковых автомобилей, которые едут по части ЦКАД-3 и одному из отрезков ЦКАД-4 (по маршруту, который затрагивает разные пусковые комплексы) без транспондера — 550 руб., с транспондером — 275 руб.

За проезд без оплаты грозит штраф. Для легковых автомобилей его размер составит 1,5 тыс. руб., для грузовиков — 5 тыс. руб. Также придется оплатить стоимость самого проезда по трассе.

ЦКАД-4 (соединяет трассы М7 и М4) был открыт 28 декабря 2019 года и стал самым протяженным участком всей Центральной кольцевой автодороги (170 км). Участок был введен в строй недоделанным — без ряда съездов и развязок. На достройку может уйти еще два-три года и миллиарды рублей. Как и заявляло ранее руководство «Автодора», до 11 января ЦКАД-4 работал в бесплатном режиме.

Об открытии участка — в материале “Ъ” «ЦКАД да ЦКАД кругом».