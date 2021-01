На сайте Госдепа появилась запись об окончании 11 января президентства Трампа

На сайте Госдепартамента США в разделе биографий представителей исполнительной власти появилась запись, что срок президентский срок действующего главы Белого дома Дональда Трампа заканчивается сегодня, 11 января, в 19:49 по местному времени, то есть через четыре часа (в 03:49 мск). Позднее ссылка на эту страницу стала недоступной.

Hey, @StateDept, what do you know that the rest of us don't?



"Donald J. Trump's term ended on 2021-01-11 19:49:00." pic.twitter.com/Ntl1BSqsb9