На сайте Госдепа появилась запись об окончании 11 января президентства Трампа

На сайте Госдепартамента США в разделе биографий представителей исполнительной власти появилась запись, что срок президентский срок действующего главы Белого дома Дональда Трампа заканчивается сегодня, 11 января, в 19:49 по местному времени, то есть через четыре часа (в 03:49 мск). Позднее ссылка на эту страницу стала недоступной.

Hey, @StateDept, what do you know that the rest of us don't?



"Donald J. Trump's term ended on 2021-01-11 19:49:00." pic.twitter.com/Ntl1BSqsb9 — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 11, 2021

Аналогичная запись появилась на странице вице-президента Майка Пенса. Другой информации на странице нет. Госдеп США пока не комментировал появившиеся записи.

По информации источников издания BuzzFeed News, записи изменил один из недовольных сотрудников Госдепа. Как уточнили изданию неназванные дипломаты, господин Пенс потребовал начать расследование и установить, кто мог иметь доступ к изменению содержания сайта.

Официально Дональд Трамп должен передать власть новому президенту США 20 января. Сегодня днем, 11 января, на рассмотрение Палаты представителей была внесена резолюция об импичменте господину Трампу. Авторы документа обвиняют президента в подстрекательстве своих сторонников к мятежу, приведшему к штурм Капитолия 6 января. Также Палата представителей намерена призвать Майка Пенса отстранить Дональда Трампа от власти на основании 25-й поправки к Конституции США.

Насколько вероятно отстранение президента — в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».