Культурное наследие уходит в землю

Новый руководитель администрации Перми Алексей Демкин произвел первое кадровое назначение. Елена Гонцова, ранее возглавлявшая инс­пекцию по охране объектов культурного наследия и центр охраны памятников, станет зам­главы администрации Перми — начальником департамента земельных отношений. Госпоже Гонцовой будут подконтрольны земельный и градостроительный блоки администрации, притом что часть градостроительных полномочий с этого года передали краю. Опрошенные эксперты положительно характеризуют профессиональные качества Елены Гонцовой и ожидают, что новоназначенная чиновница будет решать проблемы по выставлению участков на торги под застройку и выдаче земель многодетным.



Экс-руководитель краевой инспекции по охране объектов культурного наследия и центра по охране памятников Елена Гонцова займет пост замглавы администрации Перми — начальника департамента земельных отношений. По данным пресс-службы мэрии, войти в команду городской администрации Елене Гонцовой предложил врио главы Перми Алексей Демкин. По сведениям городских властей, сейчас готовится соответствующее распоряжение о назначении.

«Я пригласил Елену Николаевну на работу в администрацию, поскольку она профессионал своего дела, имеет большой опыт работы по охране объектов культурного наследия и прекрасно знает законодательную базу. Как специалист, она состоялась именно в Перми и, безусловно, усилит городскую команду»,— сообщил Алексей Демкин.

Замглавы администрации Перми Лариса Ведерникова, возглавлявшая департамент земельных отношений (ДЗО) с августа 2020 года, в декабре перешла в краевое правительство. Госпожа Ведерникова заняла пост и. о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья. Напомним, что с этого года из администрации на краевой уровень перешла часть градостроительных полномочий по подготовке, утверждению и изменению генплана города, утверждению правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и прочему. С 2022 года правительству передадут полномочия по выдаче градпланов участков, разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Как указано на сайте мэрии, и. о. замглавы администрации — начальником ДЗО сейчас является Лилия Раевская. На этом посту Елена Гонцова будет управлять муниципальными землями, реализовывать единую политику в области земельных отношений, координировать формирование и предоставление участков многодетным и осуществлять общее руководство департаментом градостроительства и архитектуры.

Елена Гонцова окончила юридический факультет ПГНИУ, а также Уральскую академию госслужбы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». По данным kartoteka.ru, с 2006 по 2010 год, а также с 2014 по 2017-й госпожа Гонцова возглавляла Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников (КЦОП). В 2011 году работала руководителем Москомнаследия, а в 2017-м руководила краевой госинспекцией по охране объектов культурного наследия (госинспекция ОКН), оставив этот пост по собственному желанию. В 2018 году Елена Гонцова учредила ООО «Архитектурно-проектная мастерская „Решение“». Госпожа Гонцова является также председателем регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, общественного совета при инспекции ОКН, а также АНО «Социальный гарант» (деятельность в области права).

В пресс-службе администрации пояснили, что Елена Гонцова приступит к своим обязанностям в статусе и. о. замглавы уже на этой неделе. «Я благодарю руководство города за предоставленную возможность сделать что-то полезное для блага Перми. Надеюсь, что моих способностей и опыта для этого будет достаточно»,— сообщила госпожа Гонцова „Ъ-Прикамье“.

«Формировать свою команду — это прерогатива главы города. Мне кажется, что если Алексей Николаевич (Демкин.— „Ъ-Прикамье“) определился с этим человеком, значит он в нем уверен»,— заявил глава комитета по городскому хозяйству Пермской думы Александр Филиппов, добавив, что приветствует формирование Алексеем Демкиным своей команды. Господин Филиппов ожидает, что новый замглавы будет работать «в едином ключе» с повесткой главы города и админис­трацией.

Застройщики, опрошенные „Ъ-Прикамье“, ответили, что знакомы с Еленой Гонцовой, и охарактеризовали ее как профессионала своего дела. Депутат Пермской думы, гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный считает, что Елена Гонцова — человек, нацеленный на результат, а не на процесс, «чего не всем чиновникам хватает». «Как застройщик, я заинтересован в том, чтобы земля выставлялась на торги для строительства,— заявил собеседник.— Я заинтересован в оперативной обратной связи и оперативном взаимодействии с ДЗО. Как депутат, я заинтересован в пополнении бюджета, которое возможно за счет реализации земли». Господин Бесфамильный заметил, что с приходом Елены Гонцовой появятся шансы на то, что проблемы по предоставлению земель многодетным будут решаться или власти составят четкий план для сокращения очереди на получение участков.

Гендиректор АО «Пермглавснаб» Владимир Занин знает Елену Гонцову как «грамотного, здравомыслящего человека, специалиста». Глава «Пермглавснаба» также обратил внимание на нехватку среди девелоперов участков, предназначенных для застройки. «Поэтому надеюсь, что будет какое-то изменение ситуации по вовлечению в оборот земельных участков для строительства. У предыдущих руководителей желаний было много, были и ошибки — какие-то замороженные проекты. Развитие застроенных территорий застопорилось, а расселение за счет бюджета, по крайней мере, эффективность свою не показало»,— высказался господин Занин.

Евгения Ахмедова