Международные разработчики COVID-паспортов предложили РФПИ объединить системы

Международные разработчики COVID-паспортов предложили Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) интегрироваться в работу для создания взаимозаменяемых систем, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Те системы международные, которые создают ковидные паспорта, обратились в РФПИ с просьбой интегрироваться в их системы, чтобы они стали взаимозамещаемые»,— сказал он в эфире «Первого канала».

Напомним, с 1 января на портале госуслуг можно получить паспорт привившегося от коронавируса. Вакцину от СOVID-19 «Спутник V» получили уже более 1,5 млн человек.

О вакцинации в мире — в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».