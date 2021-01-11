Турция хочет получить технологию производства С-400

Глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что турецкая сторона могла бы приобрести второй комплект российского зенитного ракетного комплекса С-400, однако настаивает на совместном производстве и передаче технологий.

«Пока не приняты дополнительные санкционные меры (со стороны США.— “Ъ”), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий»,— приводит слова господина Демира телеканал CNN Turk (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Демира, первый комплект С-400 готов к работе и «будет использован, как только возникнет необходимость».

В конце декабря в СМИ появилась информация о создании Турцией и США рабочей группы по С-400. Позже МИД Турции опроверг ее, заявив, что речь шла только о технических переговорах.

Турция попала под санкции США из-за покупки у России систем С-400. США требовали отказаться от сделки в пользу американских комплексов Patriot. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не собирается отказываться от российских систем и не будет просить у Вашингтона разрешения на испытание комплексов.

Подробнее о санкциях США против Анкары — в материале “Ъ” «Турцию принуждают к союзничеству».