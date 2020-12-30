Турция и США создали рабочую группу по С-400

Турция и США сформировали рабочую группу для обсуждения вопроса с закупками зенитных ракетных систем С-400, сообщил турецкий министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. Турция закупает системы у России, власти США неоднократно выступали против этого.

«Была создана совместная с США рабочая группа по С-400, начались технические переговоры»,— сказал господин Чавушоглу (цитата по NTV).

Ранее Турция попала под санкции США из-за покупки у России систем С-400. США требовали отказаться от сделки в пользу американских комплексов Patriot. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не собирается отказываться от российских систем и не будет просить у Вашингтона разрешения на испытание комплексов. В этой связи президент России Владимир Путин назвал турецкого коллегу мужчиной, который «хвостом не виляет», а господин Эрдоган российского президента — «честным человеком».

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «Турцию принуждают к союзничеству».