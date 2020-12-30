МИД Турции отрицает создание рабочей группы по С-400 с США

СМИ ошибочно сообщили о создании рабочей группы Турции и США по урегулированию ситуации с поставками российских ЗРК С-400, заявил журналистам источник в МИД Турции. По его словам, речь шла только о технических переговорах.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, что была создана рабочая группа по С-400 и начались технические переговоры.

«Наш господин министр на закрытой части сегодняшней конференции сказал, что "совместная с США рабочая группа по С-400 не сформирована, есть технические переговоры". Он сказал, что "между ведомствами Турции и США будет создана совместная группа на техническом уровне по теме санкций»,— сказал источник группе представителей СМИ, среди которых был ТАСС.

Турция попала под санкции США из-за покупки у России систем С-400. США требовали отказаться от сделки в пользу американских комплексов Patriot. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не собирается отказываться от российских систем и не будет просить у Вашингтона разрешения на испытание комплексов.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «Турцию принуждают к союзничеству».