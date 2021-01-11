Центр «Вектор» изучает «британский» штамм коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучает штамм нового коронавируса, обнаруженного в Великобритании, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Вирус выделили из материала зараженного в декабре 2020 года, добавили в ведомстве.

«Институт "Вектор" Роспотребнадзора выделил "британский" штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса. Вирус был выявлен у россиянина, который приехал из Великобритании.

Случаи заражения новым штаммом коронавируса в Великобритании выявили месяц назад. Предполагается, что эта мутация заразнее обычного вируса. Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией. Более 40 стран к началу января сообщили о выявлении заразившихся «британским» штаммом.

О ситуации в России — в материале “Ъ” «Коронавирус возвращается с каникул».