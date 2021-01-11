Гинцбург заявил о возможном существовании «российского» штамма COVID-19

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России скорее всего есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не обнаружили. «Британский» штамм вируса ранее выявили у россиянина, в каком городе находится зараженный, не сообщалось.

«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм»,— сказал господин Гинцбург «РИА Новости». По его словам, новый штамм пока еще не обнаружен, так как в России секвенируют существенно меньше образцов вирусов, чем в Великобритании.

Случаи заражения новым штаммом COVID-19 в Великобритании выявили в конце прошлого года. Эта мутация вируса распространяется быстрее известных ранее. «Британский» штамм выявлен в более 40 странах мира. В России с начала пандемии COVID-19 заразились более 3,4 млн человек (+23 315 за сутки), в мире — более 90 млн.

Подробнее о заболеваемости в России — в материале “Ъ” «Коронавирус возвращается с каникул».