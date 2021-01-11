У посольства Армении в Москве начался митинг противников Пашиняна

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна вышли на митинг около армянского посольства в Москве. У здания посольства собралось несколько десятков человек. Обстановка спокойная, на месте дежурит полиция, сообщает «РИА Новости».

Сегодня, 11 января, в Москве президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Господа Пашинян и Алиев уже находятся в Москве. Ранее протестующие в Ереване заблокировали дорогу к аэропорту, чтобы помешать премьер-министру отправиться в Москву.

На переговорах лидеры трех стран обсудят реализацию соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое они подписали в ночь на 10 ноября 2020 года. Соглашение предполагает передачу Баку значительной части территорий региона, ввод российских миротворцев и обмен пленными.

Подробнее о войне в Карабахе — в материале “Ъ” «Победа пришла откуда не ждали».