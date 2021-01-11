Протестующие в Ереване пытались сорвать визит Пашиняна в Москву

В Ереване протестующие заблокировали дорогу к международному аэропорту «Звартноц», чтобы помешать премьер-министру Армении Николу Пашиняну отправиться в Москву. Сегодня господин Пашинян встретится с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Господа Пашинян и Алиев уже прилетели в Москву.

Собравшиеся на дороге протестующие скандировали «Никол — предатель!», сообщает «Sputnik Армения». Представитель партии «Родина» Арсен Бабаян заявил, что они не позволят премьеру вылететь в Москву. Он отметил, что Никол Пашинян не может представлять Армению и Нагорный Карабах, у него нет соответствующего мандата на принятие решений.

Кортеж господина Пашиняна успел проехать в аэропорт за несколько минут до перекрытия дороги. На месте сбора протестующих дежурит полиция. Господина Бабаяна задержали, но позже отпустили из полицейского участка.

Трехсторонние переговоры в Москве назначены по инициативе Владимира Путина. Лидеры трех стран обсудят реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого в ночь на 10 ноября 2020 года. Оно предполагает передачу Баку значительной части территорий региона, ввод российских миротворцев и обмен пленными.

О войне в Карабахе — в материале “Ъ” «Победа пришла откуда не ждали».