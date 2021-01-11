Минфин: рост биржевых цен на топливо сгладится в срок до двух месяцев

Минфин России пообещал, что рост оптовых цен на топливо на бирже в течение месяца-двух сгладится с помощью демпфера. Ранее вице-премьер Александр Новак отметил, что демпфирующий механизм позволит сохранить в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в пределах инфляции.

Государство использует демпфирующую надбавку к акцизу на нефтяное сырье для компенсации нефтяникам разницы цен с экспортным паритетом и недопущения роста внутренних цен на топливо. При низких нефтяных ценах демпфер начинает работать в другую сторону — выплаты получает казна.

«За счет действия демпфера наблюдающийся сейчас рост оптовых цен на топливо на бирже будет сглажен в течение месяца-двух, что обеспечит стабильность цен для конечных потребителей. Ожидаем, что рост цен на топливо по итогам этого года не превысит уровня инфляции»,— сообщается на сайте Минфина.

Напомним, цены на топливо на бирже СПбМТСБ возобновили рост в конце 2020 года. Так, стоимость Аи-95 и Аи-92 выросла на 7,7% и 8,4% с начала декабря, до 49,1 тыс. руб. и 47,6 тыс. руб. за тонну соответственно. По данным “Ъ”, в январе оптовые цены на топливо в России могут вырасти вслед за ростом цены на нефть.

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