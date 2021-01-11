Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за морозов

Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за проблем с электроснабжением на фоне сильных морозов. Об этом сообщил журналистам советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.

«Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему "Транснефти", с 5:00 мск прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП»,— сказал господин Демин (цитата по «Интерфаксу»).

Также, по словам господина Демина, неустойчивая погода с прохождением штормов с 10 января была в Новороссийске. «Сейчас заканчивается налив позиции 9–10 января танкера класса Suezmax, и порт в течение дня войдет в график… В Козьмино опаздывает танкер (позиция 11–12 января), подход ожидается 13 января, планируется опережающий налив подошедшей позиции для соблюдения графика. Балтийские порты работают в графике»,— уточнил он.

В первые дни января было 47 ограничений по сдаче нефти из-за аномально низких температур на месторождениях Сибири, сказал Игорь Демин. Поставки НПЗ в целом идут по плану. Исключение составляет Комсомольский НПЗ, который ограничил прием из-за невывоза готовой продукции по ж/д, отметил он.

Ранее “Ъ” сообщал, что в январе вслед за ростом цены на нефть в России могут вырасти оптовые цены на топливо. Вице-премьер Александр Новак заявил, что темп роста цен на нефтепродукты сохранится в пределах инфляции.

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