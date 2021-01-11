В аэропорту Краснодара задерживаются вылеты восьми рейсов

Вылеты восьми рейсов из аэропорта Краснодар задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. Это следует из данных онлайн-табло хаба.

Сильнее всего задерживается вылет рейса А4-335 авиакомпании «Азимут» до Перми. Самолет должен был отправиться в 01:10 11 января, однако сейчас время вылета назначено на 12:00. Кроме того, на разные промежутки времени задерживаются рейсы до Тюмени, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга.

Единственным рейсом, который утром 11 января отправляется по расписанию, стал маршрут Краснодар – Сочи (ЮТ-297, авиакомпания Utair). Самолет должен был вылететь в 8:15.

Кроме того, согласно онлайн-табло, задерживается прилет еще трех рейсов в Краснодар – один из Москвы и два из Тюмени.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, вечером 10 января международный аэропорт Краснодара из-за усиления снегопада продлил ограничение на прием воздушных судов. На тот момент был задержан вылет 21 рейса, 10 самолетов отправлены на запасные аэродромы.

Днем 10 января сообщалось, что в залах аэропорта ожидают вылета 900 пассажиров.

Ранее ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило жителей и гостей Кубани о значительном ухудшении погоды. В регионе объявлено штормовое предупреждение. До 12 января в крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололед, ухудшение видимости на дорогах.

Алексей Белянин