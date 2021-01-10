Аэропорт Краснодара из-за усиления снегопада ограничил работу еще на несколько часов

Международный аэропорт Краснодара из-за усиления снегопада продлил ограничение на прием воздушных судов до 20.00, сообщает пресс-служба компании.

По последним данным, задержан вылет 21 рейса, 10 самолетов отправлены на запасные аэродромы.

Продолжается расчистка аэродрома, пассажирам начали выдавать горячее питание. Как ранее сообщал "Ъ-Кубань", в залах аэропорта ожидают вылета 900 пассажиров.

Утром 10 января краевое ГУ МЧС РФ предупредило жителей и гостей Кубани о значительном ухудшении погоды. В регионе объявлено штормовое предупреждение. До 12 января в крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололед, ухудшение видимости на дорогах.

Наталья Решетняк